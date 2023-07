¿Qué ha sido de Lucía, la niña pequeña de ‘Ana y los 7’? Este es el impactante cambio de la actriz

Hoy, Ruth es una joven fotógrafa, que también pretende hacerse un hueco como actriz, y que vive una vida de lo más normal, en Madrid, como cualquier chica de su edad. El pasado año, concedió una entrevista al programa ‘Socialité’ donde, entre otras cosas, desveló cómo era trabajar con Ana Obregón: «era una cosa alucinante. Considero que para todos, pero a mí me hacía el trabajo superfácil, cómo me cuidaba, la mano que tenía con los niños (...) Cuando se paraba para comer íbamos al catering, y a veces ella decía: hoy no me apetece comer aquí. Y nos llevaba a todos los niños a comer». De hecho, contó que fueron varias las veces que les invitó a su casa: «nos abría sus armarios para que nos disfrazásemos con sus ropas, cantásemos, bailásemos, nos llevó al cine, nos invitó al cumpleaños de su hijo» cariño Ruth Rodríguez. También recordó con mucho cariño a Álex Lequio, el difunto hijo de Ana, quien solía ir a los rodajes, y por eso, «Roberto Álvarez decía que aquello era en realidad ‘Ana y los ocho’, porque Álex siempre estuvo presente».