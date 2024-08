Angelina Jolie "terriblemente nerviosa" en su vuelta al cine: las escenas que le llevaron al límite en el biopic de María Callas

Así lo dijo: "Estaba terriblemente nerviosa; me pasé casi siete meses entrenando. Recuerdo que la primera vez que canté estaba muy nerviosa. Mis hijos estaban allí y me ayudaron a bloquear la puerta para que no entrara nadie más, y yo estaba temblorosa. Y el director Pablo Larraín, en su decencia, me hizo empezar en una sala pequeña y terminar en La Scala. Así me dio tiempo para crecer. Tenía miedo de no estar a la altura de Callas".