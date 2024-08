Angelina Jolie nos da el truco que nunca falla: el rubio es el color que más favorece a partir de los 50 años

Angelina Jolie no es famosa por sus cambios de look ni por ser una actriz muy camaleónica, como sí lo son otras estrellas de Hollywood. Desde que saltó a la fama a finales de los 90, la actriz ha hecho de la melena castaña una de sus principales señas de identidad, pero, a medida que cumple años, la protagonista de 'Maria' tiene claro que esto trae consigo cambios naturales en el cuerpo, y el cabello no es una excepción.