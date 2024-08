Angelina Jolie llega al Festival de Cine de Venecia con la gabardina que será tendencia este otoño

Un personaje que no fue sencillo y para el que la actriz se sometió a un intenso entrenamiento de más de seis meses que abarcó lecciones de canto, postura, acento y un profundo estudio de la vida de la diva. Antes de ver en primicia este proyecto, Angelina volvió a darnos una lección de estilo a su llegada con un look súper chic. Y lo hizo con un gran clásico de su armario y del de muchas mujeres de más de 40 años, una pieza atemporal, la gabardina, que la actriz combinó con una falda midi y unas botas 'slouchy'. Sin duda, una aliada indispensable para quienes buscan mantener un look sofisticado y funcional a la vez y que ya estamos viendo en la mayoría de nuestras firmas favoritas. Y por eso siempre hay que tener una gabardina a mano.