Sienna Miller se rinde ante la gabardina más favorecedora de la colección de Victoria Beckham x Mango

No podemos olvidar que la gabardina ha sobrevivido a todas las tendencias efímeras pasando a convertirse en una prenda de fondo de armario de las que más saben de moda. Su versatilidad es tan amplia que se adapta tanto a los looks más informales, como a los más clásicos. La podemos combinar con vaqueros, faldas midi o vestidos. También con botas, sandalias o incluso deportivas. Un look que siempre nos pide algún accesorio especial, como un bolso o unos maxipendientes dorados.