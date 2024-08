Qué cortes de pelo favorecen a cabellos rubios y cuál es la mejor rutina para mantener el color (y el brillo)

"El cabello rubio puede volverse seco y quebradizo, por lo tanto, es crucial usar acondicionadores profundos y mascarillas hidratantes regularmente. Además, la protección solar capilar no es solo para el verano, es importante aplicar productos con filtro UV para proteger el cabello de la decoloración causada por el sol", señala Fernández. Algo en lo que Pedro Moreno también pone el foco, en la relevancia de la protección del cabello con el spray protector del color, que protege "el cabello rubio de los daños ambientales y ayudan a preservar el color entre lavados", o el aceite o sérum para el brillo, como por ejemplo "los aceites como el Moroccanoil Treatment Light son ideales para cabellos finos y rubios, ofreciendo un acabado brillante y saludable sin apelmazar", explica.