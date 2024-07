La estafa por la que Sharon Stone perdió millones de dólares tras sufrir un derrame cerebral

Cuando se le preguntó si el derrame cerebral había cambiado su forma de pensar, declaró a The Hollywood Reporter: "Totalmente. Al cien por ciento. Un monje budista me dijo que había reencarnado en mi mismo cuerpo. Tuve una experiencia de muerte y luego vine de regreso. Me desangré del cerebro durante nueve días, así que mi cerebro estaba desplazado hacia la parte delantera de mi cara. No estaba colocado en mi cabeza donde estaba antes. Y mientras eso sucedía, todo cambió. Mi sentido del olfato, mi vista, mi tacto. No pude leer durante un par de años. Las cosas se estiraban y veía patrones de colores".