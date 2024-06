Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás describen gráficamente su relación

Nunca digas nunca porque las vueltas dan mucha vida. Hace tan solo unos días que Tsitsipás contaba que habían decidido darse una nueva oportunidad: "Estamos juntos. Voy a explicar por qué algunas personas crean historias diferentes sobre nosotros. No es que me importe, pero creo que la gente no debería tomárselo así. Paula no hizo nada malo y yo tampoco". Entonces, Badosa ha dado el paso de contar qué significa para ella poder compartir su pasión (el tenis) junto a su pareja.