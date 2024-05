Todas las parejas de Paula Badosa antes de anunciar su ruptura con Stéfanos Tsitsipás

Hace tan solo una semana, podíamos ver a la pareja compartiendo gestos muy cariñosos por las calles de Madrid. Sin embargo, parece que algo no funcionaba demasiado bien en la pareja, así que Paula decidía comunicar su ruptura a través de redes sociales con un comunicado que no ha tardado en hacerse viral. Esto nos ha recordado que no ha sido la primera ruptura sonada de la tenista, por lo que vamos a hacer un repaso de su vida sentimental.