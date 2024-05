Kendall Jenner ha vuelto con Bad Bunny tras varias citas en (casi) secreto

Todo viene desde que en el 'after party' de la Gala Met pasaron demasiado tiempo juntos. Recordemos que durante la gala ambos lucieron unos 'looks' increíbles que luego cambiaron para estar más cómodos en el 'after party' y... Entre una cosa y otra, a la mañana siguiente acabaron saliendo del mismo hotel por separado para no levantar sospechas, pero sus intentos fueron en vano.