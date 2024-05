Kendall Jenner y Bad Bunny pasaron la noche juntos tras la Gala Met: todas las imágenes

Lo mejor de todo es que para el 'after party' de la Gala Met, Kendall Jenner se puso dos 'looks' diferentes: un vestido que nos recuerda a su época como ángel de Victoria's Secret, con un Givenchy by Alexander McQueen de 1997. Pero eso no fue todo: la vimos con otro 'look' de transparencias con el que estamos seguras que disfrutó mucho de la fiesta.