Sofia Richie ya es mamá: la preciosa foto con la que nos presenta a su hija

Lionel -que tiene a Sofia con su ex mujer Diane Alexander y también a su hijo Miles, de 29 años- admitió recientemente que era surrealista enterarse de que la modelo esperaba su propio bebé. Lionel declaró al programa de televisión estadounidense 'Extra': "Estoy viendo a mi bebé tener un bebé. ¡Vaya! Quiero decir, eso me asustó un poco. Pero al mismo tiempo, Elliot y Sofía son una fuerza. Este bebé va a ser como nunca lo has visto antes. Es increíble".