Más fotos de Justin y Hailey Bieber tras anunciar su embarazo: se van de 'babymoon' y se hace viral este gesto del artista

Entonces, ha sido el momento en el que Justin Bieber ha besado a su bebé desde la barriga de Hailey el instante en el que los fans que había por la zona han logrado captar esta tierna imagen del cantante. No solemos ver mucho si Justin Bieber es cariñoso o no, no más allá de la complicidad evidente que se le ve con su mujer... Por eso esta foto no ha tardado ni un minuto en hacerse viral en redes sociales.