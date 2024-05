Quién es Marta Riumbau, la 'influencer' que ha revolucionado las redes tras anunciar su embarazo

"15 de enero de 2024, he tomado la decisión de ser mamá soltera. Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más para conocerte y que somos tú y yo. Que eres especial y voy a dejarme la piel para que seas la persona más feliz del mundo. Pero, por ahora, pórtate bien y quédate unas 23 semanas más aquí dentro mientras yo preparo todo nuestro mundo aquí fuera", narraba la 'influencer'.