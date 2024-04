Rihanna confiesa cuál es la única operación de cirugía estética que se haría

La cantante y empresaria acaba de conceder una entrevista a la revista Interview donde se sincera acerca de la parte de su cuerpo que le gustaría cambiar después de dos embarazos. "Quiero mis tetas pegadas a los hombros, justo donde solían estar", ha bromeado. "No quiero implantes. Sólo quiero hacerme un lifting. No he investigado lo suficiente para saberlo, pero he oído que podría tener algunas cicatrices".