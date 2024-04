Soy editora de belleza y este es uno de los mejores aceites anticeluliticos que he probado nunca

Tras probarlo, en Amazon está disponible por 16 euros, puedo confirmar que se trata de un aceite muy gustoso de utilizar, pues no es nada pegajoso y se absorbe de manera facilísima y muy rápida. La piel queda hidratada y mucho más bonita y, en cuanto a la celulitis, no hace milagros (obvio), pero he notado más uniformidad. Yo me lo aplico tras la ducha, después de hacer deporte, y por la noche antes de dormir.