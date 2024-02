¿Crisis con Sergio Ramos? Así ha reaccionado Rubio Rubio en el Día de San Valentín

Los rumores de crisis entre ambos cobraron especial intensidad cuando en la fiesta de los Latin Grammy 2023 el futbolista apareció con otra mujer que no era la colaboradora de Atresmedia (y que finalmente resultó ser su hermana, Miriam Ramos). Tampoco ayudó que Pilar Rubio no figurara en el álbum navideño que el futbolista compartió. En dichas fotos, este posaba junto a su familia en su finca de Sevilla, La Alegría, y disfrutando de una gran fiesta flamenca que había reunido a su padre, sus hermanos René y Miriam, y su cuñada, Lorena Gómez. Sin embargo, no había ni rastro de Pilar Rubio.