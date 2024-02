Los famosos también celebran San Valentín: los detalles más románticos de Miguel Ángel Silvestre o David Beckham

Uno de los primeros en felicitarle el San Valentín a su pareja ha sido David Beckham. El ex jugador de fútbol ha compartido en su 'feed' una preciosa imagen en la que él y Victoria Beckham aparecen en el mar, con un impresionante atardecer de fondo y fundiéndose en un romántico beso. El mensaje que ha querido dedicarle ha siso el siguiente: "Feliz San Valentín a una increíble esposa, mamá y mejor amiga. Te amo". No ha querido dejar de felicitarle este día lleno de amor a sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven.