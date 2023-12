Almudena Cid comparte sus primeras fotos de amor con Gerardo Berodia

"Te buscas entre los escombros, recuperas los pedazos, ordenas tus experiencias, y sacas toda la luz que haya en ellas para seguir dibujando tu vida. He reconstruido mi cinta porque todo lo que representaba aún seguía en mí, no se fue con el destrozo. Y lo más importante, la diseñé yo, la dibujé yo, y he vuelto a hacerlo. Volví a recuperar a la Almu que fui, y la que soy", escribió.