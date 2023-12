Sergio Ramos y Pilar Rubio ya tienen fecha para su separación: “inminente” y debido a este motivo

¿Y cuál sería el motivo? Según informa LOC, la causa principal sería la reciente mudanza a Sevilladebido al fichaje de Sergio Ramos por el club de la ciudad. “A ella no le gusta vivir en Sevilla, no le gusta la finca, lo único que quiere es estar en Madrid, cerca de sus padres”, explican personas próximas a la pareja en este portal. “Pero no es algo de ahora, es desde siempre: Pilar no quería estar en París, ni en Sevilla, ni en Estados Unidos, ni en Arabia Saudí. Solo quiere Madrid”.