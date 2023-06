India Martínez aclara cuál es su verdadera relación con Sergio Ramos

Unos años después de aquella confusión, Sergio Ramos se enamoró de Pilar Rubio, su actual mujer y la madre de sus cuatro hijos. Por su parte, India Martínez lleva más de una década de relación con Ismael Vázquez, a quien conoció cuando fue a apuntarse al gimnasio. "Él era el dueño. No me dejaba entrar porque intentaba colar a dos amigos suyos. Él ni sabía quién era yo. Cuando fui a entrar, me dijo: 'Perdona, ¿dónde vas?'. Me quedé callada. Luego, ya nos conocimos", contó ella misma sobre los inicios de su historia de amor. Además, explica India, que “terminábamos las clases y se quedaba preguntándome cosas”.