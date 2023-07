El truco que te ayudará a ahorrar agua micelar (¡y funciona!)

La cantidad es importante y aunque no lo creamos, en ocasiones, hemos podido derrochar mucho producto. Para un maquillaje elaborado con empapar un algodón es suficiente. Pero, ¿y si lo único que queremos es eliminar la máscara de pestañas? No necesitamos empapar tanto el algodón con agua micelar y, si no, prueba este truco.