Es conocido como "el ingrediente antiedad por excelencia" en cosmética. Alisa la textura de la piel, unifica el tono, suaviza las arrugas... Pero como para creer hay que ver, te animamos a que lo constates por ti misma con alguna de las siguientes fórmulas.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Si buscas hidratación, no hay duda: ácido hialurónico. Pero si lo que tu piel reclama es algo más, los expertos lo tienen claro, los sérums de retinol son la estrella. Este ingrediente, derivado de la vitamina A, se ha convertido en un básico del fondo de armario cosmético. No es de extrañar ya que además de ser el activo antiedad más potente que podemos encontrar en forma tópica, también estimula la renovación de la piel, iguala el tono, reduce los poros... Es decir, cuando hay arrugas o manchas -más típico a partir d elos 40-, funciona. Pero en una piel joven es perfecto para reducir las marcas de acné o controlar la producción de sebo. Es más, el retinol tiene tanto que decir en cosmética que estamos viendo cómo las fórmulas corporales más novedosas y sofisticadas también lo incluyen para luchar contra la celulitis. Pese a todo, es lógico que si no lo has probado aún, no termines de fiarte de sus bondades... Por eso, lo mejor es que lo compruebes por ti misma.

Si estás a punto de 'retinizarte' (como se conoce entre los profesionales al proceso de acostumbrar la piel a este activo) es importante que tengas en cuenta varios aspectos. Lo primero es que, si no lo has probado nunca, el verano no es la mejor época para iniciarte, aunque es posible seguir usándolo si ya lo haces. Si eres novata, aprovecha las rebajas y guárdalo sin abrir -y en un lugar que no haga demasiado calor- hasta septiembre. No es que el retinol sea fotosensibilizante, pero es cierto que puede irritar tu piel y siempre que se aplica -mejor de noche- hay que usar fotoprotector al día siguiente. En cualquier caso, si te animas, hazlo progresivamente: empieza por dos noches a la semana separadas, luego tres.. y así hasta que notes que tu piel lo tolera. Por último, no está de más que sepas que la familia de los retinoides es muy amplia. Está el retinol -el que mejor combina en términos generales efectividad y tolerancia-; el ácido retinoico (bajo prescripción médica) y, menos fuerte, el retinaldehído. Además puedes encontrar también palmitato de retinol, una forma perfecta para las pieles más sensibles. ¿Lista para retinizarte? A continuación encontrarás los 10 mejores sérums para hacerlo.