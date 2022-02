Qué es el face sculpting y por qué es la alternativa natural al lifting

¿Un lifting sin recurrir a la cirugía? ¡Es posible! El Face Sculpting es la nueva técnica de masaje que permite obtener una piel rellena y un rostro levantado y rejuvenecido de forma natural.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

A medida que envejecemos, la piel pierde su tono y vitalidad, aparecen líneas de expresión y arrugas, los rasgos se ven desdibujados y cansados... Pero tranquila, nada es irreparable porque existen técnicas de masaje antiedad que pueden devolver la juventud y la luminosidad al rostro. Hoy vamos a hablarte en concreto de la técnica de la escultura facial o face sclupting, que no es otra cosa que una técnica de masaje que se utiliza a modo de tratamiento antienvejecimiento, y que consiste en trabajar todos los músculos del rostro, para conseguir un efecto lifting y de levantamiento del rostro. Una técnica antienvejecimiento natural y no invasiva, ideal para quienes no desean pasar por el bisturí. Pero, ¿qué es realmente el face sculpting? Te lo contamos todo.

Esta técnica trata la piel con un doble masaje externo e intraoral (es decir, por dentro de la boca). El masaje externo ofrece un trabajo en profundidad sobre la estructura muscular permitiendo que se produzca el drenaje de los tejidos. Con la técnica intraoral, se masajean y estiran los músculos para rellenar y devolver la flexibilidad al rostro y un cutis radiante. El resultado: el rostro se rellena, se tonifica y la piel recupera un bonito brillo.

¿Cómo se hace el face sculpting?

Esta técnica holística responde a la tendencia actual de vuelta a la naturalidad, además de ser un tratamiento personalizado. De hecho, esta técnica de masaje se adapta en función de la morfología de cada persona, para orientar mejor las zonas a trabajar. El face sculpting comienza con 40-50 minutos de masaje profundo de las fibras musculares para estirar todos los músculos del rostro y liberar las tensiones provocadas. A continuación, se realiza un trabajo profundo simultáneo de las fibras musculares internas y externas. Este doble masaje, llamado intraoral, actúa sobre el óvalo facial y las arrugas peri-orales. La técnica de esculpido facial es suave e indolora, por lo que los masajes ofrecen un verdadero momento de relajación mientras actúan sobre el aspecto general de la piel. ¿Se puede pedir más?

Efectos del face sculpting

La escultura facial es la alternativa perfecta a un lifting al uso, sus beneficios son numerosos y los resultados son visibles y duraderos a partir de las 5 o 10 sesiones. Entre los efectos beneficiosos para la piel se encuentran: la mejora de la circulación sanguínea y linfática, el drenaje de los tejidos, una mejor eliminación de las toxinas, la relajación de las tensiones musculares, la remodelación del óvalo facial y, de forma más global, un verdadero efecto lifting y preventivo de las arrugas. ¿A qué esperas para probarlo?