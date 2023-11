¿Buscas un tratamiento facial rápido y eficaz? Lo hay

¿Quieres hacerte algún retoque estético o un tratamiento que mejore tu piel pero no encuentras el momento? El tiempo ya no es problema. Cada vez tenemos más opciones de protocolos de belleza, más allá del bótox, rápidos y eficaces que no requieren demasiado tiempo ni sesiones. Una buena noticia especialmente en esta época en la que queremos vernos bien y lucir mejor que el árbol de Navidad pero que no resulta fácil con agendas que rebosan de compromisos (los habituales más los propios de estas fechas) y de todas esas tareas extras de ‘antes de finalizar el año’. La piel lo nota y el rostro acusa el efecto del cansancio y la ansiedad.