¿Sabes lo que es la huella estética? Te contamos todo sobre ella y sus consecuencias

En contra de la creencia de que empezar a retocarse demasiado pronto puede acabar mal, la doctora Moreno considera que realizarse tratamientos estéticos a edades tempranas no tiene por qué ser negativo. “En muchas ocasiones resulta todo lo contrario, ya que no solo nos puede ayudar a resaltar o mejorar algunas cualidades o facciones sino que además nos permite realizar una labor preventiva, ayudando a retrasar el envejecimiento y a mantener la piel sana y joven”. Es el caso, por ejemplo, de los tratamientos de armonización facial con ácido hialurónico: en pacientes jóvenes pueden tratar determinadas debilidades estructurales que con el tiempo se traducirían en un mayor grado de flacidez. Su tratamiento temprano no solo dará proporción y equilibrio al rostro sino que les ayudará a envejecer más tarde y mejor. De la misma manera, el cuidado y tratamiento de la piel desde la juventud contribuirá a prevenir o retrasar la aparición múltiples signos de la edad. De la misma opinión es el doctor Martín, para quien la aplicación de tratamientos médico-estéticos para la regeneración de los tejidos cutáneos atendiendo las necesidades de la piel puede tener una huella estética positiva logrando unos resultados buenos y naturales a largo plazo.