¿Cuál es la rutina deportiva más efectiva para quemar grasa según los expertos?

Septiembre se vislumbra a lo lejos y trae un cargamento de preocupaciones que se nos habían olvidado antes de vacaciones: ¿me apunto o no me apunto al gimnasio? ¿cómo vuelvo a la rutina sin morir en el intento? ¿cómo bajo todo lo que he ganado en el chiringuito? ¿fuerza o cardio? En esta última pregunta vamos a hacer un STOP. Y al resto, poco a poco y drama a drama.