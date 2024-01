Los mejores rizadores de pestañas y cómo usarlos de la forma correcta para lograr una mirada de infarto día a día

A pesar de que inunda los vídeos de Tik Tok de las amantes de la belleza, en muchas ocasiones nos llenamos de dudas a la hora de usarlo y eso puede ser un problema para nuestras pestañas, no sabemos ni cómo usarlo o si nos dañará las pestañas al hacerlo. "Lo primero que debes tener claro antes de usar esta herramienta es que las pestañas deben estar limpias y libres de todo resto de maquillaje porque así evitaremos que se queden pegadas y terminen rompiéndose", señalan los expertos. "Para usarlo correctamente, debemos colocarlo en las pestañas superiores, procurando no pillar la piel del párpado, y apretar durante unos 5-10 segundos", matizan desde You Are The Princess a la vez que aconsejan "usarlo con los ojos abiertos y lo más cerca posible del párpado".