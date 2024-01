Maquillaje para festivales: los productos que no pueden faltar en tu neceser y las tendencias que triunfarán este 2024

“Celebrities, como Zendaya, hicieron virales en Tik Tok (y en Instagram) dos looks 'beauty' que hemos visto por todas partes (y en los maquillajes de festival) y que seguiremos viendo esta temporada. Algunos expertos las llaman las pestañas del triángulo. La influencia Twiggy se respira en este look beauty creado por el Make Up Artist Raoul Alejandre. Leslie Lawson, más conocida como Twiggy, fue la primera supermodelo de la historia (en concreto de los años 60) que puso de moda las pestañas inferiores XXL. Si ya estaban de moda las pestañas extralargas y abundantes en clave postizas, ahora también lo están las pestañas inferiores. Con estas últimas podemos sumar dramatismo a cualquier maquillaje y abrir la mirada en un solo gesto. Los maquillajes de festival piden a gritos unas pestañas XXL”, cuenta Rosa Roselló, directora de formación de Druni. “En materia de labios, piden, cada vez más, colores más fuertes e impactantes, pero todavía se pide mucho el labio sencillito para los festivales. En reglas generales, se les ha dado protagonismo a los ojos porque dan más posibilidades de juego en cuanto a colorimetría se refiere, por ello, han relegado los labios a un segundo plano. Eso sí, embelleciéndolos y dándoles volumen con capas y capas de gloss en tonos nude, rosas y corales”, finaliza Rosa Roselló, directora de formación de Druni.