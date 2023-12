Estas son las paletas de sombras (low cost) preferidas por las francesas para los maquillajes de Navidad

Ideales para las que no quieren gastarse mucho dinero si no se maquillan todos los días, o para las que prefieren un look más clásico para su maquillaje diario, estas paletas contienen todas las sombras que necesitas para unos ojos brillantes, unos ojos ahumados y unos tonos más intensos, a un precio muy razonable que amortizarás fácilmente. Descubra cuáles son las favoritas de las francesas.