¿Cómo afectan las olas de calor a nuestra piel?

Tras la exposición solar solemos recurrir a los productos conocidos como 'after sun', pero, ¿es necesario aplicar también hidratante corporal? Rocío del Barrio nos da la respuesta: "Hoy en día, existen formulaciones muy completas y novedosas a las que llamamos after sun, pero que bien podrían a acompañarnos todo el año para cuidar la salud de nuestra piel y sus funciones. Esto es debido a que, además de contener ingredientes que disminuyen la temperatura corporal un par de grados, calmando y dando sensación de alivio inmediato después de una exposición solar, contienen otros muchos ingredientes con capacidad antioxidante, humectante, hidratante, emoliente, antiinflamatoria y regeneradora de la función barrera, para recuperar un estado óptimo cutáneo después de una exposición solar. Por lo que aplicando este tipo de productos después de la ducha de forma diaria, no sería necesario usar una crema hidratante aparte.".