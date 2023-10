¿De verdad los perfumes con feromonas tienen un efecto afrodisíaco? Los expertos se pronuncian

Las feromonas se definen como unas sustancias químicas producidas naturalmente por animales y humanos para influir en el comportamiento y las interacciones sociales. Sin embargo, añadirlas a los perfumes con el fin de potenciar la atracción y el deseo parece que no tiene mucho sentido. “Se trata de compuestos químicos con más o menos densidad dependiendo de si son menos o más volátiles y que se procesan en el reino animal por una parte que se llama el órgano de Jacobson o vomeronasal que tiene que llegar a una zona del cerebro que no existe en los humanos”, explica Laura López-Mascaraque, neurocientífica del CSIC y Académica de Mérito Sillón Orquídea de la Academia del Perfume. “Nosotros tenemos otro tipo de procesamientos para los olores que nos puedan atraer o no, por lo que los perfumes con feromonas no tienen ese efecto en humanos”.