El perfume tropical que te conquistará este verano

Si no eres de perfumes dulces y buscas una opción más cañera, te proponemos el perfume tropical “Into the Wild” que puedes encontrar en Very Coqueta. Esta fragancia unisex ‘made in France’ es el perfume más salvaje y sostenible de Maison Matine. Una fragancia alegre y única que nos ayudará a sumergirnos en una odisea tropical.