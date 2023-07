El perfume afrutado ideal para verano que también es tratamiento para la piel

A pocos días de poner rumbo a la playa, tu estado de ánimo va cambiando. Llevas meses planeando las vacaciones de verano porque quieres que todo salga perfecto. Y aunque has estado dudando entre varios destinos, lo que sí has tenido claro desde el principio es que, sin duda, sería un destino de costa. No hay nada que te transmita más paz y te ayude más a desconectar que el mar, el sol y la arena. Dar largos paseos por la orilla, disfrutar de la mejor compañía y, sobre todo, refrescarte con esos 'chapuzones' que quedarán en tu retina por siempre. Los veranos están repletos de recuerdos, pero también de perfumes que dejarán una memoria olfativa eterna.