Sara Carbonero se atreve con el flequillo y su cambio de look más salvaje

La periodista ha sorprendido al darle un nuevo aire a su melena como nunca le habíamos visto hasta ahora.

Julia García

La ola de calor que afecta a casi todo el país ha tenido una consecuencia directa evidente: las piscinas y las playas se han llenado de gente. Y las famosas no iban a ser menos, por supuesto. No hay noticia, por lo tanto, en que Sara Carbonero haya pasado así su sábado, en remojo, pero sí en el peinado con el que ha posado en su último post de Instagram.

La periodista ha sorprendido a todos sus seguidores mostrando su pelo más salvaje y natural, humedecido y encrespado en un día de piscina. Acostumbrados a su larga melena lisa castaña, es más que llamativo este nuevo aire que nos ha enseñado porque además va acompañado de otra novedad poco habitual en ella, si la memoria no nos falla: se ha puesto flequillo.

Aunque en la imagen lo luce “despeinado”, parece evidente por el largo irregular más allá del comienzo de los ojos que es un flequillo mucho más espeso y marcado de lo que ya había probado. Sí la habíamos visto con un 'courtain fringe' como el que tanto se ha llevado en los últimos años, pero no tan exagerado y evidente como este, que es un flequillo en toda regla, con cero disimulo, en la línea del que es el sello de identidad de Dakota Johnson.

Su nuevo pelo de cara al verano

El resultado de este peinado de Sara Carbonero más “salvaje” con flequillo incluido es tan espectacular que su muro se ha llenado de elogios y piropos. Varios, de famosas que siguen sus andanzas en la red social. “¡Qué guapa estás así!”, le ha escrito Paula Echevarría. “Me encanta”, le ha comentado Raquel del Rosario. “Jamás domesticarse”, ha escrito Candela Peña, respondiendo así a la frase con la que ha acompañado la periodista el selfie con su cambio de look, un verso de Naezna que dice lo siguiente: “Me he desobedecido en cada intento de domesticarme”.

Los comentarios positivos y likes se acumulan en el post de Sara Carbonero, que nos ha regalado el primero de los cortes de pelo reseñables de este comienzo del verano, aunque técnicamente sea todavía primavera. La verdad es que, viendo el resultado, nos extraña que se anime tan pronto a variar de peinado porque tiene la suerte de que todo lo que se hace le queda de cine. Para nuestro, estas fotos en las que presume de flequillo y ondulaciones naturales. Envidia sana la nuestra.