El peinado efecto mojado que mejor queda al pelo corto es este de Olivia Palermo

El toque definitivo al look de Olivia Palermo se lo ha dado, sin duda, su cabello. Desde que la influencer decidiera abandonar su melena XL y pasarse al bob chop que adoran las celebrities no ha dudado en experimentar con él de decenas de maneras diferentes. Se lo hemos visto llevar extraliso, con ondas muy marcadas, con turbante, recogido en la parte superior, con pequeños moños... no hay más que darse un paseo virtual por su galería de fotos de Instagram para ver que la versatilidad es mucho más grande de lo que a priori se pueda pensar.