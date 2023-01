El truco de Olivia Palermo para abrigarte al máximo sin renunciar a las tendencias

Olivia Palermo no ha cruzado el charco desde su Nueva York del alma para disfrutar de la Semana de la Moda de París como sí ha hecho Jenna Ortega para asistir al desfile de Yves Saint Laurent, pero eso no ha impedido que nos haya regalado unos de sus impecables looks. Esto, que vaya elegante y moderna Palermo, icono de estilo donde las haya, no es noticiable. Sí lo es, en cambio, la idea que nos ha dado para abrigarnos del frío este invierno con más estilo que nunca sin renunciar al confort: combinando un plumas con una capa exterior.