La actriz ha recuperado uno de los cortes de pelo más atemporales y femeninos. ¿Quieres saber si a ti también te favorece?

Clara Hernández

Los cortes de pelo bob se han erigido como una de las tendencias del invierno más elegantes y favorecedoras (quedan bien a prácticamente todos los rostros). Tras Selena Gómez, que se decantó por un 'blunt bob', ahora es Millie Bobby Brown, que este año volverá a la pantalla con la nueva temporada de 'Stranger Things', quien ha decidido prescindir de su media melena lisa y abrazar esta melena corta y clásica que, en su caso, añade un 'twist' parisino.

La actriz que interpreta a Once (Eleven) en la ficción de Netflix ha estrenado en su perfil de Instagram un look tipo 'french bob' (bob francés), es decir, un corte de tipo 'cropped' que queda por encima de la barbilla y que añade un flequillo redondo, aunque no muy tupido, al conjunto.

Dicen que su origen se remonta a los años 20, década en la que muchas actrices francesas popularizaron este corte que, entonces, reflejaba libertad y una cierta rebeldía. En la actualidad aporta, además, un aire travieso, joven, cándido y 'naive'.

El de Milly Bobby Brown, que lo lleva peinado con mucho volumen y con las puntas ligeramente hacia dentro y hacia delante, es obra del estilista Pete Burkill, que lo ha realizado con motivo de la campaña publicitaria Florence by Mills.

El experto, además de declararse un enamorado de este estilo 'flapper', demuestra la versatilidad del mismo presentando otra imagen de la actriz con un efecto wet y sin flequillo que le da un aire muy distinto (al tratarse de un flequillo poco denso, es fácilmente disimulable, si te cansas de él, peinándolo hacia un lado o hacia atrás).

Al parecer, la intérprete quería cambiar de imagen y se sentía atraída por los cortes de pelo de estilo vintage, algo que, desde luego, ha conseguido.

El corte es despuntado, con forma cuadrada, y consigue su acabado más 'top' con productos que den volumen y con un cepillo redondo.

¿Quieres saber si te favorece? Por lo general, este corte de pelo que suele tomar como referencia la altura del pómulo es perfecto si tienes el cuello largo, y favorece a las caras ovaladas y alargadas. También es una buena elección si tienes el pelo fino, porque aporta volumen.

Además, frente a otros cortes bob, como el 'power bob' (clásico recto a medio cuello y sin capas), este sí admite cabellos rizados, para lo que se aconseja dejar secar al aire con una crema para rizos.

