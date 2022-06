Cómo cuidar tu pelo en vacaciones: productos imprescindibles para llevar en tu maleta

¿Preparada para poner rumbo a tus vacaciones? ¿Llevas todo lo necesario en tu maleta y en tu neceser? Lee este artículo y descubre todos los imprescindibles para cuidar tu pelo en verano.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El sol, el mar y los constantes lavados no hacen más que estresar nuestro cabello. ¿Qué podemos hacer para evitar que se dañe demasiado? Preparar un buen régimen de belleza con los mejores productos para nuestro pelo. Sin embargo, siendo sinceras, nunca sabemos muy bien qué llevarnos y qué dejar en. casa, y no tenemos un espacio infinito en la maleta (especialmente si viajas en avión). Por eso hemos preparado una selección con los productos imprescindibles para tu rutina de cuidado capilar que no pueden faltar en tu neceser.

Antes de salir: mascarillas y tratamientos hidratantes

La mejor manera de cuidar el cabello es hacerlo durante todo el año, con más frecuencia en el periodo previo a la salida de vacaciones. Por ello, te recomendamos que realices algunos tratamientos de choque para prepararte para la exposición al sol y a la sal del mar, que pueden dañar tu cabello. Realizando estos tratamientos evitarás daños mayores y protegerás tu cabello, fortaleciéndolo antes del periodo de estrés. Acude a tratamientos súper hidratantes, ampollas fortalecedoras, pero también a tratamientos de queratina en tu peluquería.

Protección solar para el cabello

Un producto que puede salvar nuestro cabello en verano es la protección solar. A menudo sólo pensamos en la piel, pero el cabello y el cuero cabelludo también necesitan protección contra los rayos del sol. Existen muchos sprays de protección capilar con diferentes SPF y acción hidratante: ¡así tendremos el cabello protegido de los daños de los rayos UV pero también brillante y suave! Un producto que no puede faltar en tu kit de belleza de viaje.

Protectores solares para el pelo que cuidarán tu melena en verano Ver 7 fotos

Tamaño de viaje

Para cuidar el cabello durante las vacaciones, es importante no abandonar por completo los productos de la rutina habitual de cuidado capilar. Las tallas de viaje de nuestros productos favoritos son una gran alternativa para poder llevar siempre nuestras marcas de confianza incluso de vacaciones. Esto es lo que puedes necesitar: un champú no demasiado agresivo, un acondicionador hidratante y también una mascarilla emoliente para eliminar el molesto efecto de sequedad del sol y la salinidad de tu cabello.

Spray protector del calor

Si eres de las incondicionales del secado con secador incluso en verano, un producto imprescindible en tu kit de belleza es un spray protector del calor. En efecto, el calor, no sólo del sol sino también del secado mecánico, es el enemigo de la salud de nuestro cabello. El spray termoprotector no debe faltar en tu kit de belleza de viaje, para que tu pelo esté siempre suave y sano incluso en vacaciones.

Productos de peinado

Otro producto importante es el que mantiene nuestro cabello 'en orden'. En forma de crema o spray, es importante para todo tipo de cabellos, pero especialmente para los rizados. Si optas por el secado al aire, también es importante aplicarlo para evitar que quede salvaje y encrespado.

Planchas, secador y difusor

Para las chicas curly, el no poder llevar el difusor en la maleta puede ser un problema. Por suerte, en el mercado existen multitud de difusores de silicona que se adaptan a diferentes modelos de secador, así que no tendrás que cargar con el tuyo. Por el contrario, para las chicas de pelo liso, una plancha de viaje es una inversión segura, ya que es pequeña, manejable y perfecta para llevar siempre contigo.