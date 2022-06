El cambio radical con el que Charlize Theron dice adiós a su icónico pelo

Camaleónica y sin miedo a los cambios radicales, Charlize Theron se ha pasado al castaño casi negro con un corte de pelo 'mullet' que le sienta de maravilla. Te explicamos la razón detrás de este cambio.

GALA FERNÁNDEZ

En cuestiones capilares, si hay una actriz que se atreve con todo esa es Charlize Theron. En los últimos años ha cambiado de corte de pelo en infinidad de ocasiones, tanto por exigencias del guion como por elección propia, y cada resultado ha suscitado el aplauso de sus fans. El último, una media melena de estilo 'mullet' en un castaño oscuro casi negro que nos ha dejado sin palabras.

Ha sido durante un evento del proyecto Charlize Theron Africa Outreach (CTAOP) donde hemos visto su nuevo cabello. Como fundadora de esta iniciativa solidaria que da apoyo a jóvenes del África subsahariana para mantenerlos a salvo del SIDA, Charlize sabía que todos los focos estarían puestos en ella; y no ha dudado en mostrar su cambio de look.

Acostumbrados a verla con su cabello rubio, con el que juega con todas sus declinaciones, la ganadora de un Oscar siempre llama la atención cuando se pasa a un tono más oscuro. Esta vez ha apostado por una opción que roza el negro y potencia su piel clara y sus ojos aguamarina. Lo ha hecho, además, con un arriesgado corte 'mullet', el cual han lucido anteriormente 'celebs' como Úrsula Corberó o Miley Cyrus y se caracteriza por ser más corto en la zona superior de la cabeza y más largo en la parte de la nuca.

De hecho, no es habitual que la intérprete sudafricana lleve el pelo así de largo; por el contrario, en los últimos tiempos se había aficionado a propuestas mucho más cortitas; tanto, que ha llegado a hacer del pelo corto su mejor complemento sobre la alfombra roja.

Pero, ¿qué hay detrás de este cambio radical? Probablemente la decisión esté motivada por sus planes laborales, ya que Netflix acaba de anunciar el inicio de rodaje de 'The Old Guard Chapter Two: Force Multiplied', la segunda parte de esta película de acción en la que Charlize Theron volverá a encarnar a Andy, una guerrera inmortal con melena negra. ¡Bingo!