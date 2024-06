Qué son las ojeras oscuras y los mejores trucos para eliminarlas (o disminuir su efecto)

La zona del contorno de ojos es la que mejor refleja nuestro estado, la más sensible, y probablemente la que más preocupe a la población a nivel estético entre las mujeres. Las bolsas, el exceso de pigmentación, el tono amarillento de las ojeras que alguna vez se observa bajo la mirada nos supone grandes quebraderos de cabeza, sobre todo porque no siempre sabemos ponerle solución. ¿Cómo consigo no tener bolsas? ¿Cómo oculto las ojeras oscuras o negras? Estas últimas son las más complejas de disimular, pero también están entre las más comunes de la población.