Los errores más habituales que debes evitar antes de hacerte la micropigmentación de cejas

Si bien la micropigmentación es una técnica no invasiva con la que podemos obtener resultados casi inmediatos, debemos consultar la experiencia de los especialistas antes de pasar por su consulta para asegurarnos los resultados deseados. No dejarnos llevar por lo que otros nos cuenten o lo que leamos en redes sociales, que no siempre tienen la información correcta o la que realmente se adapte a nuestras necesidades. Para ello, Aránguez recomienda ver sus trabajos anteriores y sus cicatrizados, así cómo la evolución de sus pacientes con el paso del tiempo para poder estar 100% seguros de la elección.