El paso a paso para maquillar las cejas correctamente: palabra de experto

Las cejas tienen la capacidad de cambiar por completo nuestra mirada, y al mismo tiempo crear la armonía del rostro. Su papel es indispensable y precisamente por ello dedicar tiempo a mantenerlas en perfecto estado se convierte en (casi por completo) una obligación. La depilación de cejas es fundamental, sea con hilo a cera o a pinza, pero también los productos de cosmética a los que recurrimos cada día para conseguir que se vean de la forma que deseamos. Pintar las cejas no es tarea fácil, sobre todo si no contamos con la ayuda de un profesional y no dominados las herramientas que tenemos a alcance, pero siempre podemos mejorar. ¿Cómo? Pidiendo consejo a los expertos.