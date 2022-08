Cómo sobrellevar los excesos del verano sin dejar de disfrutar de la gastronomía

Todo gracias a una de las fórmulas más efectivas para no coger peso: el ayuno intermitente.

IRATXE PLAZA

Después de realizar sesiones de entrenamiento durante los primeros meses del año, llegan las buenas temperaturas, apetece salir por la noche a las terrazas y los deportistas empiezan a preocuparse por el mantenimiento de su cuerpo. Las vacaciones y los días en los que brilla el sol son sinónimo de desayunos largos, aperitivos, comidas o cenas abundantes, que se traducen en aumentar en varios kilos nuestro peso habitual.

Ante este contexto, uno de los trucos que aconsejan los expertos (siempre y cuando se entienda perfectamente el concepto y la ingesta de alimentos sea saludable) es realizar el denominado ayuno intermitente pero, cuidado, no vale todo.

Cuando hablamos de esta práctica estamos ante una estrategia de alimentación (no es una dieta) que se puso de moda hace algunos años pero no es la panacea, ni mejor a otras formas de distribuir las comidas. O al menos, así lo confirman algunos expertos en nutrición a los que hemos consultado.

Qué es el ayuno y cuántos tipos existen

Estamos ante una forma de distribuir las calorías que debemos ingerir a lo largo del día en una determinada ventana de tiempo, en unas horas determinadas y ayunar por tanto, el resto del día. Se trata de una forma de repartir las calorías que cada uno necesita a lo largo del día. Esto es, todos los macronutrientes y micronutrientes que necesitamos, en función nuestras necesidades y objetivos.

De esta forma existen diferentes modos de realizar el ayuno intermitente: 1) el de 16:8, el más común ya que los efectos beneficiosos que se atribuyen al ayuno se obtienen a partir de las 14 horas, por tanto este las supera; 2) el de 12:12 (se ayuna 12 horas); 3) e1 de 8:6 (se ayunan 18 horas y se reparten las comidas tan solo en 6 horas); o el más agresivo, y menos común, que es ayunar durante 24 horas.

En este contexto, lo más común es realizar comida y merienda-cena. Por tanto en ocho horas solo haces 2 comidas. Aunque si lo prefieres puedes desayunar fuerte y comer, por lo que tu ayuno empezaría en este caso por la tarde.

Estas son las claves para el perfecto ayuno

Si eres de las que todavía no ha probado esta 'práctica' debes tener en cuenta que lo más importante es realizarlo siguiendo una serie de pautas importantes trazadas por expertos en la materia.

1. Debes recibir asesoramiento profesional

Una de las claves es saber cuál es tu objetivo: si quieres perder grasa, ganar masa muscular, o simplemente, mantenerte como estás y aprender a mejorar la flexibilidad alimenticia. En este caso, será el experto quien te indique qué plan o qué método te va mejor: si es ayuno intermitente u otras estrategias de alimentación.

2. Ser constante y no salirte de lo planteado por tu nutricionista

Para conseguir los beneficios propuestos debes realizar el plan de alimentación tal y como te lo haya pautado tu médico. Además, de ser constante y no saltártelo. Si no sigues estos pasos, el plan no surgirá el efecto deseado.

3. Debes comer todo lo que necesitas

Otra de las claves es que el especialista te indique cómo hacerlo, ya que es importante comer todos los nutrientes necesarios evitando déficits importantes. De ahí, la importancia de que nos guían a la hora de elaborar el plan de alimentación.

4. Empieza de forma progresiva

Salvo que tu especialista te recomiendo lo contrario, lo idóneo es empezar con el tipo 12:12 y adaptar al organismo al tipo 16:8, el más extendido y duro. Aunque debes conocer que los líquidos como tés, infusiones, agua con limón o el café solo no rompen el ayuno y mantienen el cuerpo hidratado.

Consejos que, según los especialistas, debes combinar con ejercicio diario. Siempre con la ayuda de un entrenador que te oriente y recomiende actividades que se adapten a tus necesidades corporales. En woman.es te proponemos un shopping deportivo para que la vuelta al gimnasio sea más apetecible.