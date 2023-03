¿De verdad el ayuno intermitente es tan milagroso como lo pintan?

Cuando se trata de bajar de peso todas buscamos esa fórmula secreta que nos haga bajar de pesoy recurrimos a cualquier consejos que encontramos en Internet. Pero lo cierto es que no todo lo que hay en las redes es para todos. Pero lo cierto es que no todo lo que hay en la red es fiable, y de lo que sí lo es, no tiene por qué adaptarse ni ajustarse bien a tu caso concreto. Pasa, por ejemplo, con la dieta del ayuno intermitente.