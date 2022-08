¿Entrenar en ayuno ayuda a perder peso realmente? Un experto nos resuelve las dudas

¿Verdad o mito? En cuestiones de alimentación y deporte, muchas veces damos por hecho afirmaciones que difieren de la realidad. Esto dicen los expertos.

IRATXE PLAZA

Seguro que en algún momento de tu vida deportiva has escuchado eso de: "si entrenas en ayunas, quemas más grasa y, por tanto, pierdes peso porque así el organismo tira de la grasa acumulada para usarla como combustible". Como leyenda instaurada con fuerza en la sociedad se tiende a tomarla como afirmativa, cuando existen varias teorías que tumban esta afirmación.

Por ello, desde woman.es hemos hablado con varios expertos en nutrición deportiva para que nos aclaren que existe de verdad en la teoría de que hacer deporte a primera hora de la mañana sin ingerir ningún tipo de alimento, ayuda a adelgazar. “El cardio en ayunas favorece la movilización de grasas, pero en el proceso de quema de grasas lo importante es la oxidación de grasas, y en este aspecto influye más el tipo de ejercicio que el hecho de haber o no ayunado", afirma Javier García, creador de RONDAFIT.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos centrarnos en ejercicios de cardio como HIIT o LISS (Low Intensity Steady State) ya que aumentan el EPOC, es decir, la cantidad de energía que el cuerpo sigue quemando tras el ejercicio.

El ayuno si ayuda a perder la grasa rebelde o localizada

Los estudios afirman que aunque el hecho de estar en ayunas no sea un factor clave para la quema de grasas, sí lo es para la movilización. Es decir, esta práctica si puede ayudarte a quitarte la grasa más rebelde pero no a consumir una mayor cantidad de calorías porque estos siempre va a depender del tipo de ejercicio. Pero para que lo tengas claro, Javier nos cuenta en que nos beneficia ayunar:

1. Para la pérdida de peso

El entreno en ayunas también puede ayudar a aumentar la sensibilidad a la insulina y la hormona del crecimiento, ambas relacionadas con una mayor pérdida de peso.

2. Para la mejora del rendimiento si se practican deportes de resistencia

Javier nos explica que supone también que aumente el glucógeno muscular y, por tanto, mejora el rendimiento, sobre todo entre personas que practican deportes de resistencia como running o ciclismo.

3. Para promover la autofagia

Otro de los beneficios del ayuno pre-entrenamiento es que promueve la autofagia, un proceso natural que consiste en regenerar el cuerpo desde el interior. Es como un proceso de reciclaje celular que ayuda a combatir el envejecimiento, la eliminación de toxinas y la prevención de enfermedades.

Pero, ojo, entrenar en ayunas no es una práctica que puedas realizar sin haber realizado deporte con anterioridad. Es decir, es necesaria una adaptación previa y progresiva, así como un plan nutricional adaptado. Los expertos no recomiendan realizar un entrenamiento de fuerza en ayunas si por ejemplo haces 5 comidas al día y nunca has entrenado de esta forma.

- ¿Cuanto más sudas más adelgazas? Este y otros 9 mitos deportivos a examen

- Sí, hacer ejercicio te hace más feliz que tener mucho dinero

Y recuerda, si siempre es importante la hidratación cuando practicas un deporte, es todavía más si lo realizas en ayunas.