El nuevo corte de pelo de Tamara Falcó que te quita 10 años al instante

Tamara Falcó es una de esas personas que, desde hace años es fiel a su estilo, y no suele sorprendernos con grandes cambios de look. Por eso, cuando ayer por la tarde compartió en su perfil de Instagram su nuevo corte de pelo, lo recibimos como una grata sorpresa. Y no solo porque se atreviera a meterle la tijera a su melena que había dejado crecer en los últimos años, sino porque la elección no ha podido ser más acertada.