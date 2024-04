Tamara Falcó triunfa en Instagram con la manicura más sencilla y natural de la primavera (apunta bien su tono)

El tono que lleva Tamara Falcó se llama 'Barefoot in Barcelona' y es de la firma OPI, de la que es imagen la hija de Isabel Preysler. Aunque en estos momentos no está disponible, existen otros esmaltes similares con los que también conseguirás unas uñas bonitas y cuidadas. Por ejemplo, 'It's a Girl!', también de OPI, un esmalte de uñas de larga duración en rosa bebé transparente.