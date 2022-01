Los 5 productos de belleza coreana que arrasan porque dejan la piel perfecta

Porque ha llegado el momento de que descubras el secreto del cutis de las coreanas.

UXÍA B. URGOITI

Deja de preguntarte la razón por la que las coreanas parece que tienen la piel perfecta y busca su secreto para poder lucirla exactamente igual. Nosotras hace mucho que descubrimos la cosmética coreana y podemos decirte una cosa: nos tiene completamente enamoradas. Hemos caído rendidas ante su rutina de belleza, su famosa doble limpieza, las mascarillas que solucionan todos y cada uno de los problemas de nuestra piel, las BB Cream fueron invento suyo y el maravilloso formato 'cushion' también es 'made in Korea'. Estas fantásticas invenciones llegan directamente desde Seúl.

Ya te hemos contado cuáles van a ser las tendencias de belleza que lo van a petar en este 2022 que acaba de entrar, pero eso no quita para que añadas una cosa más en tu 'beauty list': empezar a probar la cosmética coreana.

Pero no queremos que te adentres en este maravilloso mundo 'beauty' a oscuras y sola. Afortunadamente en España tenemos Miin Korean Cosmetic, una marca que trae directamente desde Corea, los mejores productos de belleza, los que de verdad funcionan en Asia y que deberías probar aquí. Estas son son cinco recomendaciones de las que nosotras ya hemos tomado nota.

El sérum azul de Urang

Lo llaman el 'oro' azul. Este sérum llamado 'Brightening Blue Oil Serum' de Urang triunfa entre las mujeres que quieren eliminar alguna mancha del rostro producida por el sol, pero también termina con el acné que nace por culpa de los cambios hormonales. Ilumina la piel seca, aportándole un brillo sano y precioso. Es súper ligero y puedes usarlo tengas el tipo de piel que tengas. De un curioso árbol de Brasil llamado candeia extrae el aceite esencial de su corteza, con propiedades despigmentantes. Te hará el cutis visiblemente más homogéneo y elástico. Más joven. Es 100% vegano y no contiene aceites minerales, fragancia sintética, aditivos o conservantes químicos. Su precio es de 52,95 euros.

La bruma facial a la que te vas a hacer adicta, de Sioris

Seguro que conoces muchas brumas refrescantes, pero ninguna como esta, que es super hidratante. 'Time is Running Out Mist' de Sioris está formulada a base de aceite, por lo que hará las maravillas de las pieles normales a secas, pero es apto para todo tipo de pieles, pues lo que proporciona es hidratación, y no grasa. Contiene extracto de yuzu, de aceite de macadamia, de jojoba, de naranja y de girasol, entre muchos otros, y es ideal para hidratar tu piel en cualquier momento y lugar. Estas muy equivocada si crees que en invierno no necesitas este tipo de productos, ¿qué crees que hace la calefacción en tu rostro? Su precio es de 21,95 euros.

Tu nuevo contorno de ojos

Si estás buscando el mejor contorno de ojos, que termine con ojeras y bolsas, deja de hacerlo porque acabas de encontrarlo. 'Niacinamide &Green Tea Eye Serum' de Ondo Beauty 36.5 ha llegado para solucionar todos los problemas de la zona de tus ojos: líneas de expresión, manchitas, ojeras, bolsas, deshidratación... Su fórmula contiene un cóctel de ingredientes pensado para prevenir el daño oxidativo, ese que se traduce en signos de la edad como las arruguitas y las manchas. Contiene agua de té verde del sur de China, que sustituye el agua como primer ingrediente y que proporciona antioxidantes que protegen la piel de los radicales libres como la polución, el estrés y los rayos UV, calmando y refrescando la piel y dejándola con un aspecto más sano. El segundo ingrediente clave es la niacinamida, y contiene nada más y nada menos que un 5%: es el producto de nuestra web con el mayor porcentaje de este activo tan increíble, un antioxidante que calma la piel a la vez que la ilumina y combate las manchas. Este sérum para el contorno de ojos contiene retinol, el ingrediente cosmético antiedad del momento: ayuda a mejorar la producción de colágeno, dejando la piel más firme y tersa. Si es tu primera vez usando retinol, ¡no te preocupes! Tiene una concentración apta para principiantes, ideal para el contorno de los ojos e ideal también para empezar con el retinol. Es apto para todo tipo de pieles, incluso las sensibles, pues además no contiene perfume. Su precio es de 29,95 euros.

Crema hidratante para pieles sensibles

Para la marca coreana Barr, la crema 'Centella Calming Barrier Cream' es la hidratante perfecta para calmar las pieles más sensibles, las más secas o las más deshidratadas. Se trata de una crema muy, muy nutritiva pero también ligera, para que se pueda usar a diario. Su formulación va a enamorarte: un 64% de centella asiática para calmar y reparar la piel y un 1% de pantenol, también llamada vitamina B5, humectante que forma una película aislante que disminuye la pérdida de agua, además de favorecer el proceso de regeneración de nuestra piel. Se completa con un 1% de escualano, un. potente antiinflamatorio para proteger la piel y un 1% de aceite de jojoba para nutrir en profundidad. Es una crema maravillosa para dejar la piel jugosa, suave e hidratada, y que no querrás dejar de utilizar en rostro y cuerpo, noche y día. Su precio es de 27,95 euros.

El limpiador favorito de las coreanas

'Biomec Ac Foam Clenaser' de Juice to Cleanse es el limpiador facial más vendido en Corea. Es un limpiador al agua denso y cremoso pero ideal para pieles grasas, que se ensucian con facilidad, con granitos, puntos negros o poros obstruidos e incluso de tendencia acnéica. Todo, sin engrasar, ni tampoco resecar. Su suave fórmula contiene el complejo Biome AC, que combina diferentes ingredientes para mantener este tipo de pieles sanas: centella asiática y madecasosside, uno de sus principales extractos reparadores, pantenol o provitamina B5. La piel te va a quedar, además de suave y limpia, jugosa y radiante. Su precio es de 17,95 euros.

Ahora ya puedes empezar a enamorarte de los productos 'made in Corea'. Te avisamos que hay un antes y un después en tu baño.