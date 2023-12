¿Miedo al frío? Esta es la crema de manos antiedad que necesitan las mujeres de + de 40 años

No es nada nuevo si decimos que hay una parte del cuerpo que es la gran olvidada a la hora de preocuparnos por su apariencia y salud. Con el paso de los años, nuestra rutina de belleza pasa por una buena limpieza facial, una exfoliación, una correcta hidratación así como el uso de mascarillas o cremas para el contorno de ojos que nos ayuden a combatir los signos del envejecimiento y mantener nuestra piel siempre mucho más hidratada. Pero, ¿qué pasa con las manos? Y es que casi toda nuestra atención se va a la piel del rostro, y no tanto a esta zona tan sensible.